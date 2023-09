Fiat belebt das Kleinwagensegment

Fiat hält im Kleinwagensegment die Fahne hoch und erweitert sein Angebot um den 600e. Der 4,17 Meter lange Viertürer und Fünfsitzer hat eine elektrische Normreichweite von über 400 Kilometern. Im Stadtverkehr sollen es noch einmal 50 Prozent mehr sein. Angetrieben wird der 600e vom stärkeren der beiden Pkw-Elektromotoren des Stellantis-Konzerns.

Die 115 kW (156 PS) beschleunigen den Fiat in neun Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. An entsprechenden Schnellladesäulen soll die 54 kWh große Batterie in unter einer halben Stunde wieder auf 80 Prozent geladen werden können. Alternativ wird es auch eine Mildhybridversion mit 100 PS (74 kW) geben, die kürzere Distanzen bei niedriger Geschwindigkeit auch elektrisch bewältigen kann.



Zur Serienausstattung des Fiat 600e gehören unter anderem sechs Airbags, eine intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, Spurhalteassistent und Parksensoren hinten. Das Infotainmentsystem wird über einen Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll (26 Zentimeter) gesteuert, das zentrale Kombiinstrument ist sieben Zoll groß (17,8 Zentimeter). Der Kofferraum fasst 360 Liter.



Erhältlich ist der Fiat 600e in der roten Basisversion RED und als Topvariante La Prima. Die Preise beginnen bei 36.490 Euro. (aum)