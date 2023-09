Vorschau: Zwei Bestseller, Kulleraugen und 6,50 Euro für die Nacht

Sie ist und bleibt der unangefochtene Spitzenreiter bei den Zulassungszahlen: die große GS von BMW. Nach insgesamt über einer Million gebauten Exemplaren wird kommende Woche die Neuauflage der beliebtesten Reiseenduro der Welt vorgestellt. Aus der R 1250 GS wird die R 1300 GS.

Die Praxis, aus einem Grundmodell eine enorme Zahl von Varianten zu machen, hat Porsche zur Kunstform erhoben. Von 911 gab es zeitweise mehr als 20 verschiedene Versionen. Limitierte Sondermodelle nicht mitgerechtet. Der Einstiegsporsche, der 718 Boxster, wird aktuell in einer „Style Edition“ angeboten. Unser Mitarbeiter Axel F. Busse hatte das Vergnügen und war mit ihm unterwegs.



Immer mehr chinesische Hersteller drängen mit ihren Elektroautos auf den deutschen Markt. Neben MG gehört Ora, eine Marke von Great Wall Motor, zu den Vorreitern. Das Modell mit dem ungewöhnlichen Namen Funky Cat blickt mit sympathischen Kulleraugen in die Welt. Ob er die Herzen tatsächlich erobern kann, versuchen wir im Praxistest zu klären.



Der Jeep Compass trägt seinen Namen offensichtlich nicht ganz ohne Grund. Auch der Bestseller im Modellprogramm steuert in Richtung Elektromobilität – wenn auch zunächst mal nur als Teilzeitelektriker mit Plug-in-Hybrid-Antrieb. Das gelingt ihm im städtischen Pendelverkehr ganz gut, auf der Langstrecke dagegen nur mit Einschränkungen, hat unser Autor Frank Wald erfahren.



Immer mehr Wohnmobile sind auf den Straßen unterwegs, die Camper brauchen Stellplätze. Start-ups haben dies erkannt und bieten über ihre Apps Reservierungsmöglichkeiten an – für happige 6,50 Euro je Nacht. Das ist eher ein Rückschritt, meint unser Autor Michael Kirchberger. Und last, but not least hat das Göttinger Unternehmen Electric Brands für nächste Woche Neuigkeiten zu seinem geplanten X-Bus angekündigt, der vor zwei Jahren das erste Mal präsentiert wurde.



Darüber hinaus erhalten Sie wie gewohnt tagesaktuell Meldungen aus der Auto- und Motorradindustrie sowie der Verkehrspolitik. Am Montag treten wir aus betrieblichen Gründen ein wenig kürzer. (aum)