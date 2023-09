Die World Padel Tour schlägt erstmals in Deutschland auf

Mit den German Padel Open in Düsseldorf macht die World Padel Tour (WPT) in den kommenden Tagen erstmals Station in Deutschland. Das Turnier mit den besten Spielern der Welt startet am Sonnabend, das Finale findet am 1. Oktober statt. Cupra unterstützt die noch recht junge Sportart international bereits seit vielen Jahren und wird auch im Rahmen des Turniers in Düsseldorf mit zahlreichen Aktionen präsent sein.

Erstmals werden in Düsseldorf auch deutsche Duos im Hauptfeld mit antreten: In einem Wildcard-Turnier haben sich die Cupra-Markenbotschafter Denise Höfer und Victoria Kurz sowie Johannes Lindmeyer und Matthias Wunner ebenso einen Platz gesichert wie Vincent Julich und Daniel Lingen.



Cupra ist bereits seit 2019 Premiumsponsor der WPT. In Deutschland unterstützt die Marke die aufstrebende Sportart seit Anfang dieses Jahres im Rahmen einer umfangreichen Partnerschaft auf unterschiedlichen Ebenen und tritt unter anderem als Hauptsponsor und Mobilitätspartner des Deutschen Padel Verbandes (Eigenschreibweise der Abk.: dpv) auf. Das Bundesliga-Finale 2023 und die deutsche Nationalmannschaft (Herren, Damen und Jugend) unterstützt Cupra ebenfalls als Hauptsponsor. Darüber hinaus gehört das Namenssponsoring der German Masters oder auch der German Padel Series, der offiziellen DPV-Turnierserie, dazu.



Padel ist ein Mix aus Squash und Tennis. Es wird in aller Regel als Doppel gespielt – über ein Netz, aber auch mit Plexiglaswänden, die den 10 mal 20 Meter großen Court umranden und in die Ballwechsel einbezogen werden. Gezählt wird wie beim Tennis, und auch der Ball ist sehr ähnlich. Die Schlagfläche der Padelschläger ist etwas kleiner als die von Tennisrackets und nicht bespannt, sondern aus einem elastischen, mit Löchern versehenem Material. Der Griff ist kürzer. (aum)