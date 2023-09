Uniti veranstaltet Forum Tankstellentechnik in Dresden

Alternative Kraftstoffe und Antriebsenergien sowie die damit verbundenen technischen Vorgaben und Anforderungen an Tankstellen bilden einen Schwerpunkt des „8. UNITI Forum Tankstellentechnik“, das heute in Dresden eröffnet wurde. An zwei Tagen diskutieren mehr als 200 Branchenvertreter über aktuelle Trends und Erkenntnisse zur zukunftssicheren Tanktechnik.

„Die mittelständischen Tankstellenunternehmen haben in den vergangenen Jahren erheblich in den Ausbau der Betankungstechnik an ihren Stationen investiert, um das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehr zu unterstützen und um der wachsenden Vielfalt im Antriebsmix gerecht zu werden. So befassen sich Tankstellenbetreiber ständig mit alternativen Kraftstoffen, wie LNG, Wasserstoff, grünstrombasiertene-Fuels oder biogenem HVO, sowie mit der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität“, sagte Udo Weber, Vorsitzender von Uniti, dem Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen. Sie hätten einen Anteil von rund 40 Prozent am Tankstellenmarkt in Deutschland und gehörten bei diesen Themen oft zu den Vorreitern, betonte er.



In seiner Eröffungsansprache wies Weber auf bestehende Hürden auf nationaler und europäischer Ebene beim Markthochlauf synthetischer Kraftstoffe hin. Er forderte: „Die EU-Kommission muss endlich einen auch für die Tankstellenbranche gut umsetzbaren Vorschlag vorlegen, wie mit grünstrombasierten e-Fuels betriebene Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auch nach 2035 noch neu zugelassenen werden können.“ Bei biogenem HVO sieht Uniti die Bundesregierung in der Pflicht: „Wir warten in Deutschland weiterhin auf die Markzulassung von HVO als Reinkraftstoff. Die Tankstellen stehen in den Startlöchern, ihren Kunden diesen klimafreundlichen Dieselkraftstoff anzubieten.“



Neben den umweltpolitischen Themen dreht es sich bei der Veranstaltung vor allem um rechtlich-technische Vorgaben an den Tankstellen. (aum)