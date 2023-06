Mehr als 500 Speaker auf der IAA Conference

Bei der IAA Mobility in diesem Jahr werden anders als 2021 die beiden Zielgruppen Fachbesucher und breite Öffentlichkeit räumlich und inhaltlich voneinander getrennt sein. Im sogenannten „IAA Open Space“ in der Münchner Innenstadt mit kostenfreiem Zugang soll die „Mobilität von morgen“ in Form von einzelnen Exponaten der Hersteller präsentiert werden. Der Summit hingegen mit dessen Herzstück IAA Conference findet vom 05. bis 08. September auf dem Messegelände in München-Riem allein für die Fachbesucher (B2B) statt. In sechs Hallen und auf drei Bühnen sind über 500 Rednerinnen und Redner mit Keynotes und Beiträgen angekündigt. „Der IAA Summit ist die wichtigste, internationale B2B-Plattform für Mobilität“, sagt VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel.

Zu den Speakern aus der Automobilindustrie zählen Oliver Blume (CEO Volkswagen), Stefan Hartung (CEO Bosch) oder Nikolai Setzer (CEO Continental). Aber auch Sandra Wolf, Chefin des hessischen Fahrradherstellers Riese & Müller, sowie Meredith Glaser, geschäftsführende Direktorin des Urban Cycling Institute in Amsterdam, werden auf der IAA Conference sprechen. Die Mobilität der Zukunft im gesellschaftlichen und politischen Kontext diskutieren wollen außerdem Olaf Scholz und VDA-Präsidentin Hildegard Müller sowie der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz und Lufthansa-Chef Carsten Spohr (CEO Lufthansa).



Darüber hinaus haben sich die Vorstandschefs von Tech-Größen wie Qualcomm (Christiano Amon) und Infineon (Jochen Hanebeck) sowie Zulieferern wie Valeo (Christophe Perillat) angekündigt. Eine Liste mit allen Speakern will die IAA Mobility Anfang Juli veröffentlichen. (aum)