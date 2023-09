Ladepark für 180 Elektroautos

Jaguar hat die Eröffnung einer der größten Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Europa unterstützt, die sich in der Nähe mehrerer Produktions- und Bürostandorte des Unternehmens in England befindet.

Das vom britischen Finanzminister Jeremy Hunt eröffnete Zentrum im National Exhibition Centre (NEC) in Birmingham umfasst 180 Ladepunkte, darunter 16 300-kW-Gleichstrom-Schnellladegeräte für 30 Ladebuchten sowie 150 7-kW-Wechselstrom-Ladepunkte. Die Anlage wird mit erneuerbaren Energiequellen betrieben, dazu zählt eine Bedachung mit Solaranlage.



Im August wurde eine Flotte von 32 Jaguar I-Pace gleichzeitig in der Einrichtung eingesetzt, um die Infrastruktur in Bezug auf Stromverteilung, Schnellladung und Fahrzeuganschluss zu testen. (aum)