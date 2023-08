Land Rover macht Urlaub auf Sylt

Land Rover macht über drei Wochen Urlaub auf Sylt und schlägt von heute an bis zum 27. August das Basecamp seiner „Defender Experience“ im Strandlokal Buhne 16 in Kampen auf. An sieben weiteren Standorten auf der Insel werden für Markenfans Aktivitäten wie Beach Date mit der Familie, Fotoshooting während der blauen Stunde, Kite-Workshops mit dem mehrmaligen Deutschen Meister Linus Erdmann, Ocean Cinema, Wattwandern und Yoga-Sessions geboten (www.defender-sylt.de). Gefahren werden die Gäste natürlich im Defender. Land Rover feiert auf Sylt auch die Premiere der „Marine Blue Edition“ des Defender 90. Sie ist auf lediglich 25 durchnummerierte Exemplare begrenzt. Zum Lieferumfang gehört auch ein exklusives Surfbrett. Vom 22. bis zum 27. August 2023 findet außerdem auf Sylt der „Defender Kitesurf World Cup Sylt 2023“ statt. (aum)