Forza Horizon 5 bekommt zwei neue Cupra-Modelle

Im populären Xbox-Videorennspiel Forza Horizon 5 können Gamer ab sofort virtuell in zwei weitere Cupra-Modelle einsteigen: Der Formentor VZ5 und das Tavascan Concept ergänzen das Cupra-Portfolio des digitalen Rennspiels, das mit dem aus der vollelektrischen Extreme-E-Rennserie stammenden Boliden ABT Cupra SE mit Allradantrieb und 400 kW begann und nicht lange danach mit dem futuristischen UrbanRebel Concept fortgesetzt wurde.

Neu ist auch: Wer in Forza Horizon 5 an den Cupra-Rennveranstaltungen teilnimmt und drei Formentor VZ5-Herausforderungen gewinnt, erhält einen exklusiven Cupra-Rennanzug für seinen Avatar. Das Spiel ist für die Xbox Series X|S, Xbox One, Windows und über Steam, Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming (Beta) erhältlich. (aum)