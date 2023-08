Vorschau: Cruisen mit V8, Brandgefahr und e-Fuels für Oldies

Der heiße Juli war ganz nach dem Geschmack von Cabriofahrern, die vergangenen verregneten Woche weniger. Offen fahren bedeutet vor allem lässig cruisen. Und was eignet sich da besser als ein V8? Wir baten den Ford Mustang GT Convertible zur sonnigen Ausfahrt. Mit Verbrennern nichts am Hut hat Aiways: Auch wenn er auf dem U5 basiert, hat der U6 einen deutlich eleganteren Auftritt. Mancher Zeitgenosse will in ihm sogar ein bisschen Lamborghini Urus erkennen. Wir baten den Stromer aus China ebenfalls zum Praxistest und fragen: Haben Sie’s auch eine Nummer kleiner?

Brennen Elektroautos tatsächlich häufiger als andere Fahrzeuge? Nicht erst seit dem Feuer auf dem Frachter „Freemantle Highway“ steht diese Frage im Raum. Guido Reinking ist ihr einmal nachgegangen und stellt auch neue Löschmethoden vor.



Der Auto-Club Verkehr rückt derweil in der kommenden Woche die Bedeutung und die Möglichkeiten von e-Fuels für Oldtimer in den Fokus. Im Anschluss einer Ausfahrt von Einbeck in Niedersachsen nach Zwickau in Sachsen findet eine Podiusmdiskussion statt. Eine Marke mit bedeutender Tradition ist auch Alfa Romeo. Die besonders sportlichen Modelle Giulia Quadrifoglio und Stelvio Quadrifoglio bekommen ein Facelift. Neben optischen Retuschen und technischen Updates erhalten sowohl die Limousine als auch das SUV mehr Leistung. Unser Autor Guido Borck hat sich die beiden Dynamiker genauer angeschaut und ist sie gefahren.



Michael Kirchberger stellt nicht nur den Kia Sportage vor, sondern auch gleich noch den Fahrradträger i21 von Uebler, den er auf die abnehmbare Anhängerkupplung des SUV nahm. Worauf ist grundsätzlich beim Transport zu achten?



Wie gewohnt halten wir Sie außerdem täglich über weitere Neuigkeiten aus der bunten Welt der Mobilität auf dem Laufenden und bieten zusätzlich exklusive Artikel der Autoren-Union Mobilität auf unserem Premiumportal Car-Editors.Net. (aum)