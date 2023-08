Hyundai verdoppelt Fahrgemeinschaften

Hyundai will die Nachhaltigkeit im Amateursport in Deutschland fördern und damit ein Zeichen für eine möglichst klimafreundliche Mobilität setzen. Gemeinsam mit der Sport-Team-Organisations-App „SpielerPlus“ ruft der größte asiatische Importeur über vier Millionen Amateursportler in 73 Sportarten auf, Fahrgemeinschaften auf dem Weg zum Training oder zum Spiel zu bilden und so CO2 einzusparen. In der abgelaufenen Saison 2022/2023 wurden 112.057 Fahrgemeinschaften gebildet, durch die schätzungsweise über 672 Tonnen CO2 eingespart wurden. Das ist eine Verdoppelung gegenüber der Spielzeit davor mit 57.241 Fahrgemeinschaften und über 343 Tonnen C2-Minderung. (aum)