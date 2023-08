Vorschau: Ein Experimental, ein Einstieg und der EQS

In der kommenden Woche bemüht Opel einmal mehr den Namen „Experimental“ für eine Studie, die den Weg in die Zukunft der Marke zeigen soll. Diesmal im Studio: ein Vorbote des neuen Insignia. Micheal Kirchberger verrät mehr. Und es gibt mal wieder einen neuen „stärksten Cayenne aller Zeiten“. Porsche ersetzt das bisherige Topmodell Turbo GT durch einen Plug-in-Hybrid – zumindest in Europa. Wie stark genau die neue Speerspitze der Bestseller-Baureihe ist, verraten die Zuffenhausern noch nicht: „deutlich über 700 PS“ sollen es sein, mit dem der Standardsprint in „deutlich unter 4 Sekunden“ erledigt werden soll, raunt es aus die Presseabteilung. Bevor im Spätsommer die Bestellbücher geöffnet werden, hat sich Frank Wald schon einmal ans Steuer gesetzt.

Wer mit einer Neumaschine den Mythos Harley-Davidson erleben möchte, der muss aktuell wenigstens 16.095 Euro auf den Tisch legen. War früher die Sportster das Einstiegsmodell, ist es nun die Nightster. Wir baten die noch einmal 1500 Euro teurere Nightster Special zum Praxistest – und wollten gar nicht mehr absteigen.



„Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.“ Dieser Werbeslogan einer längst vom Markt verschwundenen Zigarettenmarke ging unserem Autor Hans-Robert Richarz durch den Kopf, als er mit einem Mercedes-Benz EQS 580 unterwegs bei den Wikingern im hohen Norden Dänemarks war. Die Technik beeindruckt, der Luxus ebenso.



Deutlich gestiegene Preise und höhere Zinsen belasten bei den Reisemobilen die Budgets der Kauf- und Mietwilligen. Eine Studie untersucht vor dem Caravan-Salon in Düsseldorf die Stimmung auf dem Markt.



