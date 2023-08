Exklusivartikel nur in geschlossener Benutzergruppe

Aktualität und ein über den Tag hinausreichendes Format – zwei Ziele, die sich im Internet sehr wohl miteinander verbinden lassen. Das zeigen täglich die Medien der Autoren-Union Mobilität GmbH. Dieses Netzwerk freier Fachjournalisten begann vor 14 Jahren als Online-Nachrichtenagentur „Auto-Medienportal“. Neben einer dafür journalistisch aufbereiteten Berichterstattung lieferten unsere Autoren immer Texte, die den Rahmen einer Agentur sprengen. Dafür entstand das Content-Hub „Car-Editors.net“, dem im Verbund nun eine neue Rolle zugedacht wird.

Die Exklusivartikel werden in Zukunft nur noch für akkreditierte Journalisten, Verlage und Medien zur Verfügung stehen. Damit will das Netzwerk die besondere Qualität der Arbeiten hervorheben und den Abnehmern gleichzeitig ein höheres Maß an Exklusivität verschaffen, weil die Artikel nur noch der geschlossenen Benutzergruppe zur Verfügung stehen. Innerhalb dieser Gruppe der Akkreditierten wollen wir außerdem einen Umgang mit dem Material anbieten, der den jeweiligen Compliance-Regeln der Abnehmer entspricht.



Für die Nutzer von „Auto-Medienportal“ (aum) und „e-Medienportal“ (aum) stehen die Exklusivtexte aus „Car-Editors.Net“ (cen) also nicht mehr automatisch zum Herunterladen bereit. Die Nachrichten-Portale bieten für die cen-Themen Kurzfassungen an, die dem Anspruch an eine aktuelle Berichterstattung gerecht werden oder Anreißer. Interessiert das Thema, wird der Nutzer zur Akkreditierung geführt. Danach stehen ihm alle Texte, Fotos und Videos wie bisher kostenlos zur Verfügung.



Heute sind bereits mehr als 350 Abnehmer akkreditiert. Die meisten sind Redakteure und Autoren, die sich auch bei cen honorarfrei bedienen können. Sie alle werden unverzüglich per Mail informiert, wenn bei cen ein neuer Artikel publiziert wird. An dieser Stelle passen Aktualität und Anspruch gut zusammen. (aum)