Kein Aprilscherz: Mehr als 300.000 Leser

Am Tag des traditionellen April-Scherzes Zahlen fürs erste Quartal zu melden, beinhaltet ein gewisses Risiko. Aber die Zahlen unserer Medien haben sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres so positiv entwickelt, dass wir sie nicht zurückhalten wollen. So hat sich die Zahl der Leser (unique user) unserer Seite von 256.043 im Januar auf 301.489 im März um knapp 18 Prozent verbessert. Die Zahl der abgerufenen Seiten stieg von 4,2 Mio auf 6.0 Mio, die Menge der heruntergeladenen Daten von 329 GB auf 553,4 GB.

Montag, Donnerstag und Freitag sind die Tage mit der höchsten Frequenz. Tagsüber erreichen die meisten Abfragen die Datenbank zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, der Zeit des täglichen Newsletter-Versands an rund 1000 Meinungsmacher im deutschsprachigen Raum. Da viele von denen unser Material für ihre Medien nutzen, ergibt sich in der Summe eine fast astronomische Zahl für die Reichweiten unserer Materialien.



Die meisten Leser kommen aus Deutschland, gefolgt von denen aus USA, Österreich, Schweiz, Russland, Frankreich, Polen, Portugal und Norwegen. Unsere Seite „Car-Editors.Net“ mit den Exklusiv-Stories unserer Autoren entwickelte sich ähnlich positiv von 20.499 Lesern im Januar auf 24.012 im März. (ampnet/Sm)



(Alle Daten stammen aus der Beobachtung durch den externen Dienstleister „KonsoleH“, Advanced Web Statistics 7.6, erstellt durch awstats)