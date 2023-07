Plug & Charge bei Hyundai

Hyundai stattet erste Batteriemodelle mit eine „Plug & Charge“-Funktion aus, die eine automatische Fahrzeugidentifizierung an entsprechend ausgerüsteten Ladesäulen ermöglicht. Eine spezielle Ladekarte oder App ist nicht mehr nötig. Sobald das Auto angeschlossen ist, startet der Ladevorgang. Kunden müssen dazu einmalig in ihrem „Charge my Hyundai“-Account Plug & Charge-Funktion aktivieren. Dann wird beim ersten Besuch einer Plug-&-Charge-Säule automatisch ein Vertragszertifikat auf ihr Auto heruntergeladen. Das dauert lediglich rund zehn Sekunden. Abgerechnet wird weiterhin nur einmal im Monat.

Das erste Plug-&-Charge-fähige Hyundai-Modell ist der Ioniq 6. Kompatibel ist das System aktuell mit den Ladestationen von Ionity und Aral Pulse. (aum)