170 Abarth kamen nach Bad Kreuznach

Rund 170 Privatfahrzeuge der Marke und die doppelte Anzahl an Besuchern kamen nach zwei Jahren Corona-Pause zum Abarth Day auf dem Triwo-Testcenter Pferdsfeld in Bad Kreuznach. Über 200 Menschen nutzten die Gelegenheit zu einer Probefahrt mit dem Abarth 500e auf den kurvenreichen Straßen des Soonwalds. In weiteren fahraktiven Übungen konnten die Testfahrer ihre Geschicklichkeit am Lenkrad beweisen oder im Stile eines Bergrennens um Strohballen kurven. Im eigenen Abarth ging es anschließend unter fachkundiger Anleitung von TV-Moderator und Rennfahrer Christian Menzel auf die Rennstrecke des Testcenters. Eine Ausstellung mit historischen Straßenfahrzeugen und Rennwagen der Marke Abarth rundeten das automobile Angebot ab. (aum)