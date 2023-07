Vorschau: ChatGPT und ein dicker Brummer

Alle reden gerade von Künstlicher Intelligenz. Hat sie vielleicht auch schon Antworten auf den Verkehr und die Mobilität von morgen? Wir haben ChatGPT gefragt. In England findet am Wochenende das Goodwood Festival of Speed statt. Wir machen einen Rundgang.

Mitsubishi bringt einen alten Namen zurück ins Spiel. Der neue Colt muss sich allerdings sagen lassen, dass er eigentlich ein Clio ist. Nichts anbrennen lässt die Triumph Rocket. Sie darf sich rühmen, den weltgrößten Serienmotor beim Motorradbau zu haben. 221 Newtonmeter Drehmoment bietet ebenfalls keine andere Maschine. Wir sind sie im Praxistest gefahren. Ebenso wie den VW Multivan.



Schweden ist für Camper ein Traumziel. Ob Schärenküste oder Waldland, zahllose touristische Hotspots locken. Einige davon hat sich Michael Kirchberger angesehen und dabei gleich die Infrastruktur für Wohnmobil-Reisende angesehen. Die Übernahme der schwedischen Kultmarke Saab durch GM war der Anfang vom Ende der innovativen Autobauer. Das Museum am einstigen Standort wirft einen tiefen Blick in die ebenso beeindruckende wie traurige Geschichte des 2011 in die Insolvenz gegangenen Herstellers.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell an sieben Tagen die Woche mit den wichtigsten Neuigkeiten rund um Auto und Motorrad, Mobilitätskonzepte und Verkehrspolitik. (aum)