Renault Arkana erhält einen neuen Look

Renault hat den Arkana modellgepflegt. Die Front des Schrägeheck-SUV wird durch einen neuen Kühlergrill mit 3-D-Effekt und den neuen Renault-Rhombus geschärft. Das Logo auf der Heckklappe präsentiert sich passend zur Front in Dark Chrome, ebenso der Schriftzug und die Auspuffendrohre. Die Rückleuchten haben leicht gerauchte, kristallartige Abdeckungen. Ebenfalls neu: Statt in Chrom sind Fenstereinfassungen und andere Zierelemente je nach Ausstattung in Schwarz, Satin Black oder Deep Glossy Black gehalten.Zudem ergänzt die Topausstattung Esprit Alpine mit besonderen Details innne wie außen das Angebot. Bestellstart für den neuen Modelljahrgang ist Ende Oktober 2023. (aum)