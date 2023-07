Kia ist ein Top-Arbeitgeber

Kia hat in Europa die offizielle Akkreditierung als „Great Place to Work“ erhalten. Die Zertifizierung als empfehlenswerter Arbeitgeber gilt für 13 Kia-Tochtergesellschaften in Europa sowie die Europazentrale des Unternehmens in Frankfurt am Main. Die Einstufung basiert auf dem validierten Feedback der Beschäftigten, das mit einer freiwilligen, repräsentativen und anonymen Umfrage erhoben wurde. 85 Prozent der Mitarbeiter aus ganz Europa, die zur Mitwirkung eingeladen waren, nahmen an der Umfrage teil. Durchschnittlich 75 Prozent der europäischen Kia-Beschäftigten beurteilen ihre Arbeitswelt durchweg positiv. Mit diesem Gesamtergebnis fällt Kia Europa unter die Top 20 Prozent der Arbeitgeber weltweit.

Great Place to Work ist ein 1991 gegründetes internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven und positiven Arbeitswelt unterstützt. (aum)