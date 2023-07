200.000 VW California in 35 Jahren

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat heute im Werk Hannover-Limmer den 200.000sten California fertiggestellt. Es handelt sich um einen Ocean 2.0l TDI mit 204 PS (150 kW), Allradantrieb, Bicolor-Lackierung und elektrischem Aufstelldach.

Der VW California kam 1988 als T3 auf den Markt. Bis 2004 wurde das beliebteste Reisemobil der Welt beim Umbauer Westfalia produziert. Mit dem Wechsel zum T5 übernahm Volkswagen Nutzfahrzeuge den Camper 2004 in Eigenregie. Im Stadtteil Limmer wurde in Hannover auf 7500 Quadratmetern die Fertigung aufgebaut, Anfangs werden rund 20 Fahrzeuge täglich von 35 Beschäftigten gefertigt. Mittlerweile werden bis zu 150 Fahrzeuge täglich von 600 Beschäftigten in drei Schichten gebaut.



Das Basisfahrzeug wird im Stammwerk in Hannover-Stöcken gefertigt, erhält dort unter anderem die notwendigen Ausschnitte für Dach, Fenster und Anschlüsse. Anschließend wird es in der acht Kilometer entfernten California-Fertigung zum Campingbus ausgebaut. Für nächstes Jahr ist der Nachfolger angekündigt. (aum)