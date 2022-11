In Mexiko rollt der 150.000ste Mustang Mach-E vom Band

Im mexikanischen Werk Cuautitlán ist heute der 150.000te Ford Mustang Mach-E produziert worden. Seit der Markteinführung im Jahr 2020 wurden von ihm in Europa fast 45.000 Einheiten zugelassen, davon rund 7000 in Deutschland. Stolz ist Ford darauf, das in Europa neun von zehn Käufern zuvor ein Auto mit Verbrennungsmotor besessen haben, in den USA sind es acht von zehn Kunden. In den kommenden zwei Jahren will die Marke drei weitere E-Modelle auf den Markt bringen und zu Beginn des neuen Jahrzehnts in Europa keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor anbieten. (aum)