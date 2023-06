Christoph Herr wird Fords neuer Direktor Aftersales

Christoph Herr übernimmt ab dem 1. Juli 2023 als Direktor in der Ford DACH-Organisation die Leitung des Bereichs Customer Service & Digital Solutions für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der 45-Jährige Diplom-Kaufmann folgt auf Jörg Pilger (56), der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Der Bereich Customer Service & Digital Solutions umfasst bei Ford neben dem Aftersales-Geschäft die Weiterentwicklung sämtlicher Service-Prozesse in Zusammenarbeit mit der Ford Händlerorganisation. Besonderes Augenmerk soll Christoph Herr in die Digitalisierung des Aftersales-Geschäfts, die Markteinführung des vollelektrischen Ford Explorer sowie die Realisierung des geplanten Wachstums im Nutzfahrzeuggeschäft legen.



Herr kommt von MAN Truck & Bus, wo er zuletzt den Bereich Digital Solutions und damit verbunden die Digitalisierung von Kernprozessen in Vertrieb und Aftersales sowie die Weiterentwicklung von digitalen Flottenmanagement-Lösungen verantwortete. (aum)