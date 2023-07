Katja Berger leitet den Newsroom bei Ford

Katja Berger hat bei Ford nach der Neustrukturierung der Kommunikationsabteilung die Leitung des Newsrooms für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen.

Der neu initiierte Newsroom bündelt alle Kommunikationsmaßnahmen mit dem besonderen Fokus auf der Elektrifizierung der gesamten Produktpalette und dem Ausbau des Nutzfahrzeuggeschäftes Ford Pro. An Berger berichten Ingo Behrendt als neuer Leiter Produktkommunikation der Bereiche Model e und Blue (Pkw), Marko Belser als neuer Produktkoordinator des Bereichs Ford Pro (Nutzfahrzeuge) sowie Justine Schreiber als Leiterin Digital, Lifestyle und Consumer Medien.



Die bislang in der Öffentlichkeitsarbeit tätigen Isfried Hennen und Hartwig Petersen sind in die passive Phase der Alterszeit gewechselt. Sie gehen anschließend in den Vorruhestand.



Unverändert bestehen bleiben die Rollen von Dominic Rossier als Manager Communications & Public Affairs Ford Schweiz und Christian Wotypka Manager Communications & Public Affairs Ford Österreich. (aum)