Gernot Döllner wird neuer Audi-Chef

Gernot Döllner wird neuer Vorstandsvorsitzender von Audi. Er löst zum 1. September Markus Duesmann ab. Einen entsprechenden Beschluss fasste heute der Aufsichtsrat am 29. Juni 2023. Duesmann hatte das Amt erst vor drei Jahren angetreten, stand intern zuletzt aber immer häufiger in der Kritik. Gernot Döllner hat Maschinenbau studiert und trat 1993 bei Volkswagen als Doktorand ein. Anschließend war er in mehreren leitenden Funktionen für Porsche tätig, unter anderem als Leiter der Produkt- und Konzeptentwicklung und als Verantwortlicher der Panamera-Baureihe. Seit 2021 leitet er die Produkt- und Konzernstrategie und das Generalsekretariat im VW-Konzern. In seiner neuen Funktion wird der gebürtige Niedersachse auch Mitglied des Konzernvorstands. (aum)