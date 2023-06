Antje Maas wechselt zu VWN

Antje Maas übernimmt die Markenkommunikation bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und gehört in dieser Funktion auch dem erweiterten Vorstand an. Sie leitete seit 2019 die globale Unternehmenskommunikation von Audi und folgt auf Eric Felber, der seit April die Kommunikation der Autostadt in Wolfsburg leitet.

Antje Maas studierte International Culture and Business an der Universität Passau, der spanischen Universidad de Málaga und dem Augustana College Illinois, USA. Ihre berufliche Karriere startete sie 1996 bei Audi in Ingolstadt. Nach mehreren Stationen im Marketing und Vertrieb, der Quattro GmbH (heute Audi Sport) und bei Audi in Amerika wechselte sie 2006 als Pressesprecherin Personal und Soziales in die Unternehmenskommunikation. Ab 2010 verantwortete Maas die Kommunikation und das Audi-Forum Neckarsulm. 2014 kehrte sie als Director International HR Marketing nach Ingolstadt zurück. In dieser Funktion verantwortete sie im Personalwesen fünf Jahre das Employer Branding, Recruiting & Talent Acquisition sowie die Nachwuchsprogramme. (aum)