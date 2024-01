Volkswagen setzt ein Viertel mehr Nutzfahrzeuge ab

Volkswagen hat im vergangenen Jahr 409.400 leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert. Das sind 24,6 Prozent mehr als im Vorjahr, als die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und Unsicherheiten in den Lieferketten die Produktion und den Absatz deutlich gebremst hatten. Das Wachstum betraf alle fünf Baureihen, die jeweils um mindestens zehn Prozent und weit darüber zulegten.

In Westeuropa lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge 286.300 Transporter, Lieferwagen und Pick-ups aus. Das waren 50.000 mehr als 2022. Deutschland bleibt mit 104.600 Neuzulassungen (plus 6,3 Prozent) mit Abstand stärkster Markt weltweit für das Unternehmen. Zweitgrößter Markt war Großbritannien mit 40.000 Auslieferungen (+26,3 %).



In Osteuropa stieg der Absatz um fast 50 Prozent auf 31.800 Fahrzeuge. Größter Einzelmarkt bleibt Polen. In Mexiko, dem bis zur Markteinführung des ID Buzz LWB in den USA einzigen Markt von VWN in Nordamerika, stiegen die Auslieferungen leicht um 2,2 Prozent auf 6600 Einheiten.



In Südamerika verzeichnete VW mit seinen Nutzfahrzeugen ein Wachstum von 29 Prozent auf 41.500 Auslieferungen. Größter Einzelmarkt bleibt Argentinien mit einer Steigerung von 40,7 Prozent auf 29.800 Einheiten. Im asiatisch-pazifischen Raum wurden 15.100 Fahrzeuge abgesetzt mit Australien als wichtigstem Markt. Dort wurden 10.300 Transporter und Lieferwagen verkauft. Im Vorjahr waren es 8100 Stück gewesen. In Afrika legten die Auslieferungen um 37 Prozent auf 9900 Fahrzeuge zu, mehr als zwei Drittel gingen an Kunden in Südafrika, wo 1700 Einheiten mehr abgesetzt wurden als im Vorjahr. In Nahost setzte VW 18.300 Vans und Pick-ups aus (Vorjahr: 12.300). Größter Abnehmer ist die Türkei, wo die Auslieferungen um 55,5 Prozent auf 16.600 Fahrzeuge stiegen.



Wichtigste Säule bleibt die T-Baureihe mit insgesamt 156.900 Verkäufen, gefolgt von Caddy und Crafter sowie Amarok und ID Buzz. (aum)