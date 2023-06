Erster Full-Range-Anbieter für elektrische Lkw

Renault Trucks erweitert sein Elektro-Portfolio mit zwei neuen Modellen der schweren Baureihe: den E-Tech T für den regionalen Fern- und den E-Tech C für den Baustellenverkehr. Beide sind ab sofort bestellbar. Damit ist die Marke der erste Full-Range-Anbieter elektrischer Lkw vom 2,8 Tonnen leichten Verteilerfahrzeug (LCV) bis zum 44 Tonnen Fernverkehr-Lkw. Beide Modelle sind ab sofort bestellbar. Den ersten E-Tech T erhält die Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg an der Unstrut in Sachsen-Anhalt.

Die beiden neuen Baureihen können wahlweise mit 330 kW (450 PS)

oder 490 kW (666 PS) geordert werden. Die Energieversorgung stellen bis zu sechs Lithiumionen-Batteriepacks sicher, die bis zu 540 kWh Kapazität bieten. Die Aufladung kann sowohl über Gleichstrom (bis zu 250 kW) als auch über Wechselstrom (bis zu 43 kW) erfolgen. Neben einem elektrischen Anschluss an die Hochvoltanlage, zum Beispiel für Kühlaggregate, sind auch ein elektromechanischer Nebenantrieb sowie zahlreiche getriebeseitige Nebenantriebe für Aufbauhersteller verfügbar.



Die Deutschlandpremiere der elektrischen Modelle der schweren Baureihe findet auf der Nufam im September in Karlsruhe statt. (aum)