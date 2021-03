Renault Trucks elektrifiziert alle Baureihen

Renault Trucks will bereits in zwei Jahren in jeder Baureihe einen vollektrischen Lkw anbieten. Das bedeutet nicht nur Fahrzeuge für den Verteiler-, sondern auch für den Fernverkehr und die Baustelle. So ist für 2023 eine Sattelzugmaschine angekündigt. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ist dann auch die Feuerwehr an der Reihe.

Bis 2030 will Renault Trucks 35 Prozent seiner Fahrzeuge als Z.E.-Modell verkaufen. Zehn Jahre später, so die Pläne, sind die Dieselmotoren dann endgültig Geschichte. (ampnet/jri)