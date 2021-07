Renault Trucks frischt seine Baureihen auf

Renault Trucks hat seine Baureihen T, T High, C und K aufgefrischt. Die Lastwagen erhalten ein neues Frontdesign und mehr Komfort in der Fahrerkabine. Die Fahrzeuge haben nun vorne eine größere lackierte Fläche mit komplett neu gestalteten LED-Scheinwerfern, die schmaler ausfallen. Oberhalb davon ist nun ein Deflektor angebracht. Der Kühlergrill wurde ebenfalls neu gestaltet und orientiert sich mehr am Pkw. Das Logo ist größer als bisher. Die Möglichkeit, den Kühlergrill nach Belieben in eine Trittstufe oder einen Sitz verwandeln lässt, wurde erneuert.

Im Innenbereich liegt der Schwerpunkt der Überarbeitung naturgemäß auf mehr Komfort. Die neuen T High, T, C und K sind mit einer in drei Achsen verstellbaren Lenksäule ausgestattet, die sich per Fußpedal lösen. Zudem werden die Lkw mit einem schlüssellosen Start/Stop-System ausgestattet. Das schafft mehr Platz für die Knie und erleichtert das Einsteigen. Die Matratze im Schlafbereich ist deutlich hochwertiger geworden. Dazu kommen größere Ablageflächen und spezielle Halterungen für Mobiltelefone oder Tablets mit USB-Steckdosen. Mit neuen Stoff- und Farbkombination wird zudem ein ruhigeres Ambiente geschaffen. (ampnet/jri)