Der Mazda MX-5 geht flinker ums Eck

Mazda spendiert seiner Roadster-Ikone MX-5 zum Modelljahr 2022 in beiden Karosserievarianten ein neues Fahrstabilitätssystem. Die Kinematic Posture Control (KPC) betätigt beim Einlenken gezielt die kurveninnere hintere Radbremse. Das entsprechend einfedernde Rad reduziert die Seitenneigung und erhöht die Fahrstabilität insbesondere in Kurven. Neu im Farbprogramm ist die Lackierung Platinum Quartz Metallic. Zudem wird das Angebot durch das neue Sondermodell „Kinenbi“ergänzt. Außen setzen ein blaues Stoffdach beim Roadster bzw. ein schwarzes Dachmittelteil beim MX-5 RF Akzente, innen bietet das Sondermodell eine Nappalederausstattung in Terracotta. Auch die Extras des i-Activsense-Pakets sind serienmäßig an Bord. Weiterhin verfügbar bleibt das Editionsmodell Ad‘vantage. (aum)