Skoda verabschiedet den Superb Combi Scout

Bevor im Herbst der Nachfolger kommt, verabschiedet Skoda den aktuellen Superb Combi Scout mit einem limitierten Sondermodell. Von der Final Edition werden lediglich 300 Stück angeboten. Sie sind serienmäßig mit Allradantrieb und Sieben-Gang-DSG sowie Anhängervorrichtung und Anhängerassistent ausgestattet. Auch das adaptive Fahrwerk (DCC) inklusive Fahrprofilauswahl und Offroad-Assistent sind ab Werk an Bord. Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem 19-Zoll-Felgen, Microfaser-Lederausstattung in Kombination mit Dekoreinlagen in Esche-Braun, Drei-Zonen-Klimatisierung und beheizbare Rücksitze sowie das 9,2-Zoll-Infotainmentsystem Columbus inklusive Navigation.

Wahlweise gibt es den Skoda Superb Combi Scout Final Edition als Diesel mit 200 PS (147 kW) und als Benziner mit 280 PS (206 kW). Die Preise beginnen bei 65.420 Euro. (aum)