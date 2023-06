Abarth begleitet die unmögliche Mission

Abarth hat die Weltpremiere von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ in Rom begleitet. Im Rampenlicht standen neben den Darstellern auch der historische Fiat 500 Abarth aus den 1960er Jahren, der bei einer Verfolgungsjagd im Film eine Rolle spielt, und der neue Abarth 500e. Das erste elektrisch angetriebene Modell der Marke stand vor dem roten Teppich, der in den Kinosaal für die Weltpremiere führte.

Abarth nutzt die Kooperation mit den Paramount Studios und Skydance, um in einem Werbespot den 500e im Mission-Impossible-Stil in Szene zu setzen. Bei der Fahrt durch die verwinkelten Straßen Roms verwandelt sich das historische an das aktuelle Modell.



Die Fortsetzung der erfolgreichen Filmreihe, inszeniert von Regisseur Christopher McQuarrie und wieder mit Tom Crusie in der Hauptrolle, wird vorab außerdem in London, Abu Dhabi und anderen Drehorten vor dem weltweiten Kinostart am 12. Juli präsentiert. In die deutschen Kinos kommt die siebte Folge offiziell am 13. Juli. (aum)