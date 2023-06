Vorschau: Drei Neuheiten und ein E-Scooter fürs Grobe

Toyota bringt im Sommer die fünfte Generation des Prius auf den Markt. Der Hybridpionier soll in der Neuauflage eine elektrische Normreichweite von über 85 Kilometern haben. Die Systemleistung des Plug-in-Hybrids beträgt 223 PS. Derweil hat Honda eine Lücke im Modellprogramm entdeckt: Zwischen dem neuen auf 4,70 Meter gewachsenen CR-V und dem 4,34 Meter kurzen HR-V ist Platz für ein weiteres Crossover-SUV namens ZR-V entstanden, das sich mit 4,57 Meter genau in die Mitte schiebt. Frank Wald stellt ihn vor.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Renault mit dem „SUV-Coupé“ Rafale. Gefahren werden kann es noch nicht, aber Guido Borck hat sich das Modell schon einmal aus der Nähe angeschaut. Zum Fahren bereit steht aber mittlerweile der Hyundai Ioniq 6. Walther Wuttke schildert seine Eindrücke von der formschönen und sehr windschnittigen Elekrolimousine, dem „World Car of the Year 2023“.



Im Praxistest muss ein ungewöhnlicher E-Scooter zeigen, ob er hält, was er optisch verspricht: Der IO Hawk Legacy mimt den Offroader. Er überzeugt tatsächlich abseits der Straße, hat aber gegenüber anderen Modellen einen schweren Nachteil.



Die Zahl der Reisemobile auf deutschen Straßen hat sich in den vergangenen sieben Jahren fast verdoppelt, die Stellplätze haben jedoch um nur 38 Prozent zugelegt. Die Caravaning-Branche verstärkt daher ihre Initiative, mehr Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Und zum Beginn der Urlaubssaison stellen für einen Reiseführer für Schweden vor.



