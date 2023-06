Cupra tritt beim „SWR3 New Pop Festival“ auf

Das „SWR3 New Pop Festival“ in Baden-Baden gilt seit den 1990er-Jahren als große Bühne für Newcomer. Unter anderem trat dort 2004 Amy Winehouse auf, bevor ihr zwei Jahre mit dem Album „Back to black“ der große Durchbruch gelang. Cupra, bekannt für Musik-Engagement, tritt in diesem Jahr vom 14. bis 16. September erstmals als Mitveranstalter auf. Neben den Nachwuchstalenten sind stets auch etablierte Künstler zu Gast. 2022 waren es beispielsweise Sam Ryder und Calum Scott. Und auch in diesem Jahr sind wieder einige Stars zu erwarten.

Konzerte und Veranstaltungshöhepunkte laufen im SWR3-Festivalradio und online im Livestream auf SWR3.de. Das New Pop Festival bemüht sich seit 2019 auch Aspekten des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit bei Organisation und Abwicklung. Dafür erhielt der Radiosender SWR3 den „A Greener Festival Award“.



Cupra arbeitet schon seit einigen Jahren mit jungen Musiktalenten zusammen und bietet ihnen beispielsweise mit seinen Music Labs ein professionelles Tonstudio für die weitere Karriere. (aum)