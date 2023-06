DAF XD mit neuem 6,7-Liter-Motor

DAF erweitert das Antriebsangebot beim XD um den neuen 6,7-Liter-Motor mit Leistungen von 230 PS (167 kW) bis zu 310 PS (227 kW). Der Sechszylinder Paccar PX-7 wurde dafür komplett überarbeitet und soll in Verbindung mit dem ebenfalls neuen Acht-Gang-Power-Line-Automatikgetriebe besonders sparsam sein. Er wiegt 600 Kilogramm weniger als der weiterhin erhältliche 10,8-Liter-Motor MX-11. Das führt laut DAF zu einer „branchenführenden Nutzlast und Kraftstoffeffizienz“.

Der neue Antrieb steht für den „International Truck of the Year 2023“ zunächst als 4x2-Lkw mit Day Cab zur Verfügung. Weitere Fahrerhausvarianten folgen in Kürze. (aum)