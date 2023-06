Hyundai elektrifiziert die Rüsselsheimer Filmtage

Hyundai tritt auch in diesem Jahr als Hauptsponsor und Mobilitätspartner der Rüsselsheimer Filmtage (16.–17.6.) auf. Das Autohaus Arscholl aus Groß-Gerau befördert die VIP-Gäste und ermöglicht durch seine finanzielle Unterstützung günstige Eintrittspreise. Der Shuttledienst erfolgt ausschließlch mit elektrischen Fahrzeugen der Marke. Zudem zeigt Hyundai an beiden Tagen auf dem Vorplatz des Stadttheaters den Ioniq 5 und den brandneuen Ioniq 6. Beide Modelle wurden jeweils „World Car of the Year“.

Hyundai betreibt in Rüsselsheim sein europäisches Entwicklungs- und Designzentrum und unterstützt die Veranstaltung der Cinema Concetta Filmförderung zum fünften Mal. Die Stiftung erinnert an drei 1991 bei Dreharbeiten verunglückte Filmemacher sowie 25 weitere Opfer. (aum)