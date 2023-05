Mercedes-Benz bringt elektrische Small Vans auf die Straße

Der neue EQT von Mercedes‑EQ bietet Familien sowie freizeitaktiven Menschen einen attraktiven Einstieg in die vollelektrische Welt der Marke mit dem Stern. Der Preis des EQT startet bei 49.444,50 Euro im Ausstattungspaket Advanced Plus. Der eher fürs Gewerbe positionierte Mercedes-Benz e-Citan hat einen Einstiegspreis von 43.101,80 – ebenfalls inklusiv Mehrwertsteuer. Beide Modelle können ab sofort bestellt werden.

Der Van EQT bietet unter anderem eine 90 kW starker E-Maschine, zwei Schiebetüren, das MBUX-Infotainmentsystem und zahlreiche Sicherheits- und Assistenzsysteme. An Schnelladestationen ist die 45 kWh-Batterie mit dem serienmäßig installierten 80 kW DC-Lader binnen 38 Minuten von zehn Prozent auf 80 Prozent aufgeladen. Die Reichweite beträgt 282 Kilometer. Der EQT ist 4,50 Meter lang, 1,86 Meter breit und 1,82 Meter hoch. Eine Variante mit langem Radstand folgt.



Der e-Citan ist als Kastenwagen ab sofort in zwei Längen (4,50 Meter oder 4,92 Meter) bestellbar. Als Tourer für die gewerbliche Personenbeförderung gibt es ihn zunächst in der Länge „Kompakt“, die Langversion erscheint zu einem späteren Zeitpunkt, ebenso wie eine Mixto Variante. Die Reichweite beträgt je nach Typ zwischen 280‑284 Kilometer nach WLTP. Die 45-kWh-Batterie ist mit dem optional installierten 80 kW DC-Lader binnen 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen. Das Ladevolumen und die Zuladung sind vergleichbar zu den konventionell angetriebenen Citan Modellen. Beim kompakten Kastenwagen sind es 2,9 Kubikmeter und bis zu 544 Kilogramm, bei der Langversion 3,62 Kubikmeter und bis zu 722 Kilogramm. (aum)