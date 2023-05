Die Monster trägt Weiß

Ducati bietet für die Monster einen dritten Farbton an. Zum klassischen Ducati Red und zu Aviator Grey gesellt sich im Modelljahr 2024 Iceberg White. Die neue Lackierung soll den sportlichen Charakter des Naked-Bikes stärker betonen und ist auch für die Plus-Version erhältlich, die mit einer zusätzlichen Frontverkleidung und einer Abdeckung für den Soziussitz ausgestattet ist. Akzente setzen die Sitzbank in Ducati Red und rote Markierungen an den Rädern. (aum)