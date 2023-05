Skoda Enyaq „Laurin & Klement“ schafft mehr

Skoda führt als Topmodell der Enyaq-Reihe den „Laurin & Klement“ ein. Der Enyaq 85 L & K mit Hinterrad- und Allradantrieb bietet neben einer exklusiven Ausstattung einen neuen, stärkeren Motor. Er leistet 210 kW (285 PS). Das sind 15 kW (20 PS) mehr als bisher beim iV 80. Der L & K 85 RWD beschleunigt fast zwei Sekunden schneller von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 180 km/h angehoben. Zudem verfügen die Fahrzeuge dank neuer Batterie über eine optimierte Reichweite von bis 570 Kilometern sowie kürzere Ladezeiten (in unter 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent). Dazu trägt auch die neue Vorwärmfunktion für den Akku bei, die auch mit dem Navi koppelbar ist.

Die „Laurin & Klement“-Modelle verfügen unter anderem über Karosseriedetails in Platinum Grau, spezielle 20-Zol-Serienräder, „L & K“-Plaketten am Vorderkotflügel sowie Lederausstattung in Beige oder Schwarz. Die Vordersitze sind belüftbar und verfügen über eine Massagefunktion. Zudem hat Skoda die Menüstruktur des Infotainments optimiert, den möglichen Kartenausschnitt des Navigationssystem vergrößert und einige Grafiken sowie das Design des Cockpits verändert. Neu sind ebenfalls die Einstiegsbeleuchtung an den Vordertüren. Das Zugangssystem Kessy verschließt den Wagen nun automatisch, wenn sich der Fahrer mit dem Schlüssel von Auto entfernt.



Mit dem L & K verschwindet auch bei allen anderen Ausführungen der Zusatz iV in der Modellbezeichnung. (aum)