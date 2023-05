Concorso d’Eleganza in Como: Kultur und Ästhetik

Der Besuch lohnt sich jedes Jahr: Beim Concorso d’Eleganza am Comer See treffen sich Liebhaber von Design, klassischen Autos und italienischer Lebensart. Auch heuer war das automobile Treffen ein einzigartiges Erlebnis, wenngleich vom römischen Wettergott Jupiter einigermaßen unter Wasser gesetzt. Und so mussten Gäste und die offenen Exponate zeitweise unter Regenschirmen Schutz suchen.

Hochkarätige Begleitveranstaltungen flankierten den Concorso. So zeigte Hyundai schon am Donnerstag abend das komplett neu aufgebaute Pony Coupé Concept, einen originalgetreuen Nachbau der ikonischen Studie von 1974. Kein Geringerer als Giorgetto Giugiaro war dabei, als das Auto enthüllt wurde. Am Freitag abend zeigte BMW das Concept Touring Coupé, eine Ableitung des Z4 als Shooting Brake, der es in eine Kleinserie schaffen könnte.



Der Samstag stand im Zeichen der großen Fahrzeugparade; es wurden Modelle aus ganz verschiedenen Epochen und Fahrzeugklassen gezeigt. Darunter befanden sich wie immer echte Rennwagen, heuer wurde das 100jährige Jubiläum des 24-Stunden-Rennens von Le Mans gebührend gewürdigt. Zum „besten Auto“ der Veranstaltung erkor das Publikum einen Amerikaner: Den Duesenberg SJ Speedster Gurney Nutting von 1935.



Auch die Geschäfte liefen gut: Bei einer Auktion von Sotheby’s erzielte ein Ferrari-312-PB-Rennwagen mehr als 12 Millionen Euro, eines von nicht weniger als acht Autos, die für zum Teil deutlich über zwei Millionen Euro den Besitzer wechselten. Weitere sechs Fahrzeuge holten zwischen ein und zwei Millionen Euro.



Zünftiger ging es am Sonntag zu, bei dem sich die Aktivitäten auf die Außengelände der Villa Erba verlagerten. Dort warteten vor allem viele Youngtimer auf die in Scharen herbeiströmenden Autoliebhaber. Ein Design-Talk mit der renommierten Journalistin und WCOTY-Jurorin Tamara Warren rundete den letzten Veranstaltungstag ab. (aum)