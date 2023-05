Renaults neues SUV-Coupé heißt Rafale

Renault erlaubt einen Blick auf die Silhouette seines neuen SUV-Coupés, das Rafale heißen wird. Es erweitert das Angebot an E-Tech-Hybridmodellen auf Basis der CMF-CD-Plattform und soll nach dem SUV Austral und dem sitzigen Espace das Angebot im D-Segment ergänzen. Zu technischen Details, Antrieben und Ausstattungen macht Renault noch keine Angaben.

Inspiriert ist der Name von Renaults Luftfahrt-Historie in den 1930er-Jahren, als sich die Franzosen neben Verbrennungsmotoren für Automobile auch mit Antrieben für Züge und Flugzeuge beschäftigten. 1933 übernahm Renault den Hersteller Caudron und gründete Caudron-Renault. Alle Flugzeuge erhielten als Typbezeichnung den Namen eines bekannten Windes. Das einsitzige Rennflugzeug C460, das mehrere Rekorde aufstellte, wurde 1934 in Rafale umbenannt.



Mit dem neuen Top-Modell will Renault an diesen Part seiner Unternehmensgeschichte und den Namen des legendären Flugzeugs erinnern. Entsprechend soll die Weltpremiere des Rafale am 18. Juni auf der Paris Air Show auf dem Flughafen Le Bourget stattfinden. (aum)