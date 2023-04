Dekra steigt beim Porsche Carrera Cup Deutschland ein

Die Dekra ist ab sofort Partner des Porsche Carrera Cup Deutschland. Das Logo der Expertenorganisation wird im Porsche-Markenpokal unter anderem präsent an den Startnummern aller Fahrzeuge sichtbar sein. Insgesamt zehn Teams treten dieses Jahr mit 32 Porsche 911 GT3 Cup an. „Neben hoher Verlässlichkeit und Präzision bringt Dekra eine große Tradition im Motorsport mit. Damit passt das Unternehmen perfekt zum Porsche Carrera Cup Deutschland“, sagt Bastian Schramm, Leiter Marketing bei Porsche Deutschland. Insgesamt zehn Teams treten dieses Jahr mit 32 Porsche 911 GT3 Cup an.

Die Attraktivität des Porsche-Markenpokals liegt seit der Debütsaison 1990 im Prinzip der Chancengleichheit. Dank Einheitsreifen und begrenzten Abstimmungsmöglichkeiten am 510 PS (375 kW) starken Porsche 911 GT3 Cup steht die Leistung des Fahrers im Vordergrund. Die neue Saison beginnt vom 27. bis 29. April bei der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC auf dem Circuit de Spa-Francorchamps (Belgien). (aum)