Im Bücherregal: „Von Kappeln nach Gibraltar“

Der alte Mann und das Meer. Vor mehr als 25 Jahren betätigten Manfred Zimmermann und ich, damals Pressesprecher der Varta, uns als Internetpioniere. Unsere Idee: Eine Plattform für Auto-Journalisten mit direktem Zugriff auf die relevanten Pressemeldungen der Hersteller und Zulieferer, aber ohne Akkreditierung oder Passwörter und PIN. 2003 wurde daraus – erweitert zur Dienstleistung von Redakteuren für Redakteure – die inzwischen bekannte Online-Nachrichtenagentur.

Heute verbringt Manfred Zimmermann seine Sommer auf seinem Schiff – und ich sitze das ganze Jahr an der Tastatur. Ich kann davon genausowenig lassen wie „Zimmy“ von seiner Kamera. Das Schiff dient Zimmermanns bewegtem dritten Leben und die Kamera in diesem Fall seinem dritten Buch über den mittlerweile dritten großen Sommertörn – dieses Mal von Kappeln nach Gibraltar.



Nach Hunderten Schlägen auf Nord- und Ostsee und nach den beiden Büchern „Ostsee Rund“ und „England Rund“ zog es den vielfach ausgezeichneten Fotografen mit seiner „Flying Emma“ – benannt nach einer seiner beiden Töchter – dieses Mal in den Atlantik. Vom Ostseehafen Kappeln an der Schlei führte der Törn ihn auf der „Staande Mastroute“ durch die niederländischen Binnengewässer auf den Ärmelkanal nach Belgien und Frankreich zu den Kanalinseln Guernsey und Jersey. Stationen der Reise lagen auch an der von gewaltigen Gezeitenunterschieden geprägten Küste der Normandie und in der Bretagne. Auf dem Weg nach Galizien überquerte er die Biskaya, segelte zur Algarve und nach Andalusien entlang der breiten Traumstrände des Atlantik, erlebte die portugiesischen Metropolen Porto und Lissabon.



Mit dem Erreichen der südlichsten Landspitze Europas bei Gibraltar endete dieser Törn. Manfred Zimmermann, der im Impressum des „Auto-Medienportals“ immer noch ehrenhalber die Position des Fotochefs innehat, sah auf dieser Fahrt viele Orte, die seine Motorjournalist-Kollegen in der Redaktion auch kennen, nur vom Land aus und normalerweise nur im Winter.



Der Skipper der „Flying Emma“ hatte bei seiner Tour das bessere Wetter als seine Kollegen vom Text und oft auch das bessere Licht. Die besseren Fotos bringt er sowieso immer nach Haus – ganz Chef der Fotoredaktion und Starfotograf. Viele Eindrücke hat Zimmy in seinem Reisebericht „Von Kappeln nach Gibraltar“ in Wort und Bild untergebracht. Dessen 252 Seiten sind aber nicht nur ein Fotoband im Format 29,7cm x 21,0 cm (Din A4 quer), sondern ein Reisebericht auch über die besonderen Herausforderungen einen solchen Törns.



Für die Gestaltung des Bandes mit dem Untertitel „Segelsommer an Europas Westküsten“ zeichnet die Grafikerin Marita Heydenreich verantwortlich, der die Medien der Autoren-Union Mobilität auch so einiges zu verdanken hat, zum Beispiel die Wort-Bild-Marke unserer Medien mit der Fahrbahn auf einer Kugel.



„Von Kappeln nach Gibraltar, Manfred Zimmermann, Marita Heydenreich, 252 Seiten, 421 Farbabbildungen, ISBN 978-3-9821398-2-3, 39,50 Euro plus Versand, bestellbar über info@euromediahouse.de oder www.manfredzimmermann.de/segeln. (aum)