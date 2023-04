Peugeot setzt die Segel

Gemeinsam mit rund 20 prominenten deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, Moderatorinnen und Influencer setzt Peugeot als Namensgeber der Ocean Trophy am 3. Mai in Athen die Segel. Die einwöchige Regatta in der Ägäis soll zudem ein Zeichen setzen und zeigen, wie umweltfreundliches und nahezu emissionsfreies Reisen geht. So führt die „Peugeot Ocean Trophy“ auch zu Orten des Umwelt- und Meeresschutzes in der Region. Anreisen und Ausflüge zu Lande werden mit elektrifizierten Fahrzeugen wie dem neuen Peugeot 408 Plug-in Hybrid zurückgelegt.

Unterwegs sind einige Aktionen geplant, in denen besonders vorbildliche ökologische Maßnahmen vorgestellt werden. Besichtigt werden zum Beispiel die so genannten „Pocket Parks“ von Athen – kleine Grünflächen, die für bessere Luft und angenehmes Klima in der griechischen Hauptstadt sorgen. Weitere Projekte sind der Besuch einer Schildkrötenauffangstation, ein Geisternetztauchen auf hoher See und gemeinsames Einsammeln von Plastikmüll aus dem Meer.



Peugeots Partner bei der Regatta sind der Bootsbauer Bénéteau und das bayerische Unternehmen Marinepool, das maritime Sicherheitskleidung und Mode herstellt. (aum)