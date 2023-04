Mazda liefert dreimillionstes Fahrzeug aus

Mazda hat das dreimillionste Fahrzeug in Deutschland ausgeliefert. Es handelt sich um einen Mazda 3 e-Skyactiv X 186 Homura mit Automatik. Er wurde im Autohaus Blendorf in Herten an eine ortsansässige Kundin übergeben.

Mazda hat vor 50 Jahren mit dem Verkauf von Autos in Deutschland begonnen. Nach rund 450 Neuzulassungen im ersten jahr, waren es 1974 bereits 2000 Fahrzeuge. Sechs Jahre später wurden über 46.000 Mazda in Deutschland. Ende der 1980er-Jahre steigerte die Marke den Absatz auf rund 90.000 Einheiten, erzielte einen Marktanteil von 3,2 Prozent und wurde damit zum erfolgreichsten japanischen Automobilhersteller in Deutschland. Den einmillionsten Mazda übergab das Unternehmen 1992. Von den nun drei Millionen verkauften Fahrzeugen sind laut Mazda immer noch etwa 900.000 in Deutschland unterwegs. (aum)