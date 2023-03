Mazda tritt Vereinigung zur Förderung von Bioethanol bei

Mazda baut sein Engagement für die Nutzung CO2-neutraler Kraftstoffe der nächsten Generation auf Basis von Biomasse aus. Das Unternehmen ist der Forschungsvereinigung Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels beigetreten. Sie wurde im Juli 2022 gegründet und zählt unter anderem Toyota, Subaru und Suzuki zu ihren Mitgliedern. Die Initiative will auch die Entwicklung einer effizienten Produktion von Bioethanol für Automobile vorantreiben.

In Europa ist Mazda seit 2021 Mitglied der e-Fuel Alliance, die sich für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe auf Basis von grünem Wasserstoff einsetzt. (aum)