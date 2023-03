Porsches erster DTM-Sieger ist wieder auferstanden

Am 2. Juli vergangenen Jahres feierte Porsche auf dem Norisring in Nürnberg seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). Der 911 GT3 R des Teams von Markenbotschafter Timo Bernhard wurde in den vergangenen Wochen repariert und in den damaligen Zustand zurück versetzt. Nach dem Wiederaufbau findet der Wagen nun einen Platz in der Dauerausstellung im Porsche-Museum in Stuttgart.

Nach dem historischen Sieg folgten Rennen auf dem Nürburgring, in Spa-Francorchamps, ein weiterer Sieg im österreichischen Spielberg und das Finale auf dem Hockenheimring, als das Team noch als Titelanwärter ins Rennen ging. Doch ein Unfall zerstörte dann die Träume ebenso zerstört wie große Teile der Karosserie.



„Unser Anspruch an die Instandsetzung des Fahrzeugs war es, so viele Teile von der Originalsubstanz wie nur möglich zu übernehmen“, versichert Armin Burger, Koordinator Historischer Motorsport. Aus Gründen der Sicherheit müssen aber einige Neuteile verwendet werden. So wurde beispielsweise das Dach des verunfallten Fahrzeugs übernommen und in das neue Chassis integriert. „Es war uns wichtig, die Folierung und den originalen Abnahmestempel vom Saisonabschluss-Rennen 2022 auf dem Hockenheimring als Teil der Geschichte beizubehalten“, erklärt Burger.



Mit den Innenräumen der beiden nebeneinander stehenden Rohkarossen startete das Instandsetzungsprojekt. Kabelstrang, Steuergeräte, Feuerlöschanlage und Pedalerie wurden eins zu eins vom verunfallten Fahrzeug in das neue Chassis eingebaut, ebenso das Armaturenbrett. Als nächstes folgen Klimaanlage, Fahrwerks- und Karosserieteile sowie die Verrohrung. Ganz zum Schluss montieren die Spezialisten Motor und Getriebe des Rennautos.



Beim Roll-out, der Inbetriebnahme nach dem Wiederaufbau, galt es dann zum ersten Mal die Zündung einzuschalten und die Kraftstoffpumpe laufen zu lassen. Die erste Fahrt nach der Restaurierung durfte dann Timo Bernhard auf der hauseigenen Teststrecke des Porsche-Entwicklungszentrums unternehmen. (aum)