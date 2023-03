Alpincamper macht den Opel Vivaro zum Urlaubsvan

Ausbauspezialist Alpincamper aus dem bayerischen Lenggries hat sich den Opel Vivaro vorgenommen. Der Van wird in zwei Versionen als Campingbus angeboten. Der Alpincamper Vivaro 2 bietet komplett ausgestattet mit Wohnraum Platz für zwei Personen; im Alpincamper Vivaro 4 können vier Personen verreisen. Die beiden Modelle verfügen über den 145 PS (106 kW) starken 2,0-Liter-Dieselmotor und das Schlechtwege-Paket von Opel mit zweieinhalb Zentimetern mehr Bodenfreiheit und dem Traktionssystem Intelligrip für Sand, Matsch und Schnee. Mit einer Höhe von unter zwei Metern bleiben sie tiefgaragentauglich.

Im Alpincamper Vivaro 4 findet eine vierköpfige Familie Platz. Für die Alltagsfahrten in die Stadt hält der Freizeitvan neben Fahrer- und drehbarem Beifahrersitz zwei weitere Plätze im Fond inklusive Isofix-Vorrüstungen für die kleinen Passagiere bereit. Am Urlaubsort lässt sich die Schlafsitzbank in Sekunden zu einer 1,20 x 1,95 Meter großen Doppelliegefläche umbauen. Dazu kommt das Aufstelldach, unter dem sich entweder bequem stehen oder eine ebenfalls 1,20 x 1,95 Meter messende Liegefläche einrichten lässt. Darüber hinaus ist ein Küchenblock mit Spüle, Frisch- und Abwassertank sowie Kühlbox an Bord. Der einflammige, herausnehmbare Herd lässt sich über eine Gaskartusche versorgen.



Der Wohnraum ist isoliert und mit Filz ausgekleidet. Zur Ausstattung zählen Vorhänge für die Seiten- und Heckscheiben sowie die Fahrerhausverdunkelung und LED-Lampen. Dazu kommen eine Standheizung, 220-Volt-Außen- und Innenanschluss sowie ein Ladegerät für die zweite Batterie.



Der Alpincamper Vivaro 2 verfügt ebenfalls über ein Hubdach, aber kein Bett darin. Es dient lediglich dazu, Stehhöhe im Camper zu schaffen. Die Komfortcouch im Fond lässt sich auch hier einfach zum Doppelbett ausziehen; eine 10 Zentimeter dicke Kaltschaummatratze sorgt für Liegekomfort. Der Küchenblock verfügt über einen zweiflammigen Herd mit elektrischer Zündung und ein integriertes Spülbecken. Für kleine Mahlzeiten zwischendurch oder als zusätzliche Ablage lässt ich außerdem ein integrierter Klapptisch nutzen.



Dazu bietet der Lenggrieser Ausbauer weiteres Zubehör von der Markise über Geländebereifung bis Solarpanel. Preise für die Camper-Varianten des Opel Vivaro gibt es auf Anfrage bei Alpincamper. Die Firma erstellt auf Wunsch auch individuelle Finanzierungs- oder Leasing-Angebote. (aum)