Toyota mit „GR-Experience“ zurück in der „Grünen Hölle“

Das diesjährige 24-Stunden-Rennen am Nürburgring (20. bis 21. Mai 2023) begleitet die japanische Automobilmarke erneut mit einem Rahmenprogramm. Während sich die Sportwagen bereits zum 51. Mal beim Langstreckenklassiker in der Eifel messen, erwartet die Besucher auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Hatzenbach-Plateau wieder ein buntes Rahmenprogramm, die „GR Experience“ mit Testfahrten in GR-Modellen, Touren durch die Boxengasse und eSports-Challenges.

Wer sich eines der limitierten GR Experience-Tickets sichert, kann unweit des gleichnamigen Streckenabschnitts am Anfang der Nordschleife nicht nur das Renngeschehen live und auf Flatscreens im Innen- und Außenbereich beobachten. Besucher erhalten auch Zugang zum exklusiven Eventzelt, das bereits freitags (19. Mai) öffnet und sowohl Schutz vor dem berüchtigten Eifel-Wetter als auch Unterhaltung bietet.



Über das gesamte Wochenende hinweg gewähren Führungen durch die Boxengasse Einblicke in die Garagen und ermöglichen somit dem Besucher, die Vorbereitungen der Rennfahrer und Teammitgliedern hautnah mitzuerleben. Am Ring-Boulevard wartet zudem eine Parcours-Tour mit dem kleinen Crossover-Modell Aygo X. Daneben präsentiert Toyota GR und GR Sport Modelle für die Straße und die Rennstrecke. Probefahrten sind möglich. (aum)