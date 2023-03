Betriebserlaubnis für DDR-Fahrzeuge online beantragen

Das Kraftfahrt-Bundesamt beschleunigt den Antrag für den Nachweis einer Betriebserlaubnis für so genannte „DDR-Fahrzeuge“. Ein Online-Service ermöglicht künftig die Fahrzeugtypenbestimmung sowie das Hochladen erforderlicher Unterlagen und eine direkte Bezahlfunktion. Voraussetzung ist ein Nutzerkonto Bund, mit dem sich Bürger bei Online-Verwaltungsleistungen anmelden können.

Prominentester Anwendungsfall sind die in Suhl hergestellten Klein- und Leichtkrafträder der Marke Simson. Sie erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, was nicht zuletzt daran liegt, dass sie als Moped dank Einigungsvertrag wie zu DDR-Zeiten weiterhin bis zu 60 km/h schnell sein dürfen. Das Interesse bewegt sich mit jährlich rund 28.000 Anträgen auf einem hohen Niveau. Die Bearbeitungszeit betrug in der Spitze bis zu 24 Wochen. Aufgrund des durch diesen Online-Service optimierten Antragsverfahrens werden künftig deutlich verkürzte Bearbeitungszeiten von weniger als zwei Wochen erwartet. Die Anträge können ab sofort unter www.kba-online.de online gestellt werden.



Bereits seit 1991 können Fahrzeugbesitzer einen Abdruck der für die Teilnahme am Straßenverkehr erforderlichen Allgemeine Betriebserlaubnis für die in der ehemaligen DDR hergestellten Fahrzeuge beantragen. (aum)