Neuer Mitsubishi Outlander PHEV kommt nächstes Jahr

Mitsubishi hat für das kommende Jahr die nächste Generation des Outlander Plug-in Hybrid angekündigt. Das neue D-Segment-SUV wird in den USA bereits angeboten und verfügt über Allradantrieb. Für die japanische Marke handelt es sich beim Outlander um eine der wichtigsten Baureihen. In Europa wurden von dem Modell in den vergangenen 20 Jahren über eine halbe Million Fahrzeuge verkauft, die PHEV-Version brachte es seit 2013 auf mehr als 200.000 Einheiten.

Wie sehr sich Outlander und der neue Espace von Allianzpartner Renault ähneln, wird sich in Kürze zeigen, wenn die Franzosen den zum SUV mutierten Van offiziell vorstellen. Misubishi wird noch in diesem Jahr auch die Rückkehr des kompakten Colt feiern, der auf dem Renault Clio basiert. (aum)